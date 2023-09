Los 6 ejercicios con bandas elásticas con los que podrás trabajar todo el cuerpo: de abdomen a glúteos

No hace falta una gran inversión en un entrenamiento 'fitness' para lograr los resultados deseados y el éxito que han adquirido las bandas elásticas en los últimos años es la prueba que lo ratifica. Este material se ha situado como uno de los favoritos de muchas mujeres. ¿El motivo? Las bandas elásticas permiten incrementar la intensidad de cualquier ejercicio de forma rápida y además pueden ser importantes a la hora de tonificar brazos, glúteos, abdomen y piernas, aumentar la flexibilidad, desarrollar la fuerza e incrementar el equilibro. Por no hablar de que pesan poco, son fáciles de llevar y no te quitarán espacio en el armario. Desde Woman hemos puesto el foco en los ejercicios con bandas elásticas que podrás realizar tanto en casa como en el gym y que son idóneos para completar cualquier rutina de entrenamiento.