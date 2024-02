El 'cut out' más extremo lo ha llevado Zendaya en Nueva York

Parecía que el 'cut out' estaba ya pasado después de tanto tiempo gobernando sobre las alfombras rojas de todo el mundo. Creíamos que ya no podía dar más de sí tras haber sido declinado de mil y una maneras diferentes, pero eso no parece del todo cierto. Aún quedaban fórmulas por explorar con estos estratégicos cortes a lo largo de distintas prendas y el mejor ejemplo de ello nos lo ha dejado Zendaya.