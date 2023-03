Flechazo por este vestido túnica blanco de Zara que favorece a todas las siluetas y promete arrasar esta primavera

Pocos vestidos resultan tan favorecedores y acertados durante la época estival como los teñidos de color blanco. Si bien los bautizados como ‘little black dress’ (reyes absolutos del invierno) no desaparecen con la llegada de la primavera y cada vez es más habitual verlos en los meses de sol, por no hablar del éxito de los estampados de flores, rayas o lunares, son estas propuestas protagonizadas únicamente por el color nupcial por naturaleza las que copan las colecciones de moda y, como no, el asfalto. En los últimos años, el vestido blanco se ha convertido en pieza indispensable del armario.