Estas son las zapatillas más vistas y buscadas del verano 2023

Siguiendo la tendencia que lleva triunfando desde hace años en el street style, es un calzado propio del mundo del running porque está especificamente creado con tecnología expresa para salir a correr con ellas. En cambio no es su funcionalidad sino su estética la que tanto gusta a la hora de aderezar cualquier look, y es la que ha provocado que los diseños de la firma On Running pasen a ser los más deseados.