La francesas y las finlandesas coinciden en que estas son las zapatillas Veja más bonitas y tendencia

Hay gente que cuando viaja se fija en la arquitectura, los que disfrutan comiendo y probando nuevos sabores y los que no se dejan ni un rincón por explorar. Pero, cuando una editora de moda viaja por el mundo, una de sus obsesiones es fijarse en las claves de estilo que siguen las chicas del país en el que se encuentre. Eso mismo me ocurrió en Finlandia, un lugar en el que durante el midsommar no se pone el sol, en el que la felicidad pasa por buscarla en uno mismo y donde sus habitantes conocen (y siguen) una de esas tendencias que lleva acompañándonos varias temporadas: llevar zapatillas con cualquier prenda del armario. Y ellas no llevan cualquier diseño.