Estas son las nuevas Converse con plataforma que no te vas a querer quitar en toda la primavera

Disponibles en color violeta, blanco y negro, estas Converse Run Star Legacy son una última versión de las icónicas Run Star Hike (con plataforma dentada), aunque esta vez combinan un nuevo estilo de plataforma de lo más atrevido con una nueva prioridad: la comodidad. Estas zapatillas no solo sentarán increíbles con cualquier look, sino que podrás llevarlas durante horas y no tendrás que preocuparte por tus pies.