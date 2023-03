Los vestidos camiseros que arrasan en Zara y que no pueden faltar en tu armario esta temporada

Zara no deja de sorprendernos con sus novedades para esta primavera-verano. Conoce perfectamente nuestras debilidades y sabe que un vestido es irresistible cuando se acerca el buen tiempo. Uno de esos básicos que te saca de cualquier apuro: desde los días en los que no quieres comerte mucho la cabeza pensando en qué ponerte, hasta las ocasiones en las que necesitas un look más elegante sin renunciar a la comodidad.