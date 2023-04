Estos son los vestidos midi de la nueva colección de Zara que te quitarán el sueño

Entre tanto vestido podemos llegar a tener ciertas dudas. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos flechazos hemos sentido con esta nueva colección, pero lo cierto es que con tanto tesoro es imposible no enamorarse de todo. Sin embargo, siempre hay uno que sin motivo aparente te persigue, no puedes dejar de pensar en él y hasta ya te has visualizado con ese vestido en un día de verano. Un diseño en blanco que todas, sin excepción, estamos deseando incluir en nuestro carrito de nueva temporada.