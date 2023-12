Tienes que fichar este vestido de Primark: solo cuesta 20 euros y es perfecto para Nochevieja

Eso sí, si no quieres dejarte una fortuna en un ‘look’ que vas a lucir, prácticamente, un día, lo mejor es recurrir a las firmas de moda accesible. De hecho, hemos encontrado en Primark un vestido que cumple con todos los requisitos para ser un ‘must’ en Nochevieja y que cuesta, tan solo, 20 euros. Y es que, Primark llegó a nuestras vidas con la clara vocación de acercarnos las últimas tendencias y los grandes imprescindibles del fondo de armario a un precio imbatible. De esta forma, entre sus propuestas encontramos desde las últimas botas virales a ‘looks’ perfectos para ir a la oficina pero, además, toda una serie de artículos de decoración para nuestra casa, infinidad de pijamas ideales... Eso, por no hablar de todos sus imprescindibles ‘beauty’, que no pueden faltar en tu neceser. Así que, no es de extrañar que la enseña británica también tenga en su catálogo diseños especialmente dieados para estas fechas. El modelo en cuestión, forma parte de la colección especial que firma Rita Ora junto a la marca y es que, esta segunda edición de esta célebre colaboración, no deja de sorprendernos y son muchos los ‘hits’ que han ido directos a nuestra lista de deseos, empezando por este vestido ajustado en color plata.