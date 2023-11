Primark está arrasando con esta decoración navideña (y no nos extraña)

Poner tu casa a punto para la Navidad puede convertirse en una de las tareas más emocionantes de las próximas semanas (salvo que seas un poco ‘Grinch’). Y es que, pese a que el ambiente festivo se nota en las calles desde que Mariah Carey entonó su famoso ‘It's Time’, allá por el 1 de noviembre, es cierto que este fin de semana podemos decir que es cuando, oficialmente, podemos ponernos manos a la obra con las tareas decorativas sin temor a ser ‘juzgados’. Y decimos ‘oficialmente’, porque ciudades como Madrid ya han celebrado su tradicional encendido de luces, por lo que, no estás sola si te mueres de ganas de llenar todo de purpurina, bolas y algún que otro reno, por mucho que aún no haya llegado diciembre. Además, tenemos buenas noticias porque, ahora, puedes hacerlo sin dejarte una fortuna en ello. Y es que, la colección navideña de Primark es una auténtica maravilla. En ella encontramos desde velas, a guirnaldas, coronas para la puerta, vajillas y, por supuesto, todo tipo de decoración para el árbol. Podemos afirmar que está arrasando y, la verdad, no nos extraña. Además, es bastante extensa, así que, si quieres ahorrarte el tener que rebuscar entre todas sus piezas, aquí va una lista con nuestros grandes favoritos.