Animales fantásticos y dónde encontrarlos: así es la fabulosa colección de Navidad de Guerlain x Begüm Khan

Hay muchas cosas que me fascinan. En primer lugar, me atraen las bellezas que no son comúnmente aceptadas como bellas. Y la mayoría de mis animales, no son animales muy bonitos, son bichos, insectos, tortugas... Me gusta encontrar la belleza en lo caprichoso, en lo diferente. También son animales que encuentro muy parecidos a mí, especialmente el escarabajo. Es uno de mis favoritos. El escarabajo es un animal muy frágil y diminuto, cualquiera puede matar a un escarabajo en un segundo. Pero al mismo tiempo, pueden sobrevivir millones de años. Probablemente nos sobrevivirán a todos. Y me parece muy parecido a mí. Soy extremadamente fuerte, nada puede conmigo, pero al mismo tiempo, soy una persona extremadamente emocional, muy frágil. Puede que algo grande no me aplaste, pero algo muy pequeño podría romperme el corazón. Y vivo esta disparidad en mí misma, y también la encuentro en mis animales.