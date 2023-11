Hemos encontrado en Primark las botas favoritas de las expertas en moda (y son súper baratas)

Las botas ‘biker’ son, por aclamación popular, el calzado que no puede faltar en tu armario durante los próximos meses. De hecho, pese a que en los principales desfiles hemos podido ver, mucho más, otro tipo de diseños, como las clásicas mosqueteras o los botines con reminiscencias militares, las expertas en moda han dejado claro que serán las botas de inspiración motorista las que dejen huella esta temporada. Aunque, para ser justos –y como no podía ser de otra forma– esta tendencia sí que parte de la pasarela, pero lo hace desde otra temporada, concretamente, de la mano de la colección Otoño/invierno 2022-2023 de Miu Miu. Y es que, Miuccia Prada ha sido la gran responsable de convertirlas en un auténtico viral. Si bien es cierto que no casan fácilmente con cualquier estilo –por eso, te recomendamos que te lo pienses dos veces antes de incorporarlas a tu armario– la realidad es que están por todas partes, empezando por las firmas de lujo para llegar hasta las marcas ‘low cost’. Y, aunque ya te hemos hablado de los modelos que puedes encontrar en etiquetas como Zara o Mango, lo cierto es que, si buscas la opción más barata, te recomendamos que te des un paseo por Primark.