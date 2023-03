Estés embarazada o no, vas a querer fichar el vestido de invitada (de firma española) de María Pombo

La ‘influencer’ madrileña lleva años siendo un icono, una constante fuente de inspiración para toda una generación. Desde sus apuestas en el día a día hasta su vestido de novia despiertan interés de lado a lado del globo. Y sus elecciones premamá no iban a ser excepción. Sucedió durante su primer embarazo y se ha repetido ahora. Look que comparte, look que enamora a quienes también cuentan con un avanzado estado de gestación.