Los vaqueros cargo de Mango que hacen tipazo y te harán olvidar los pitillo, palabra de María Pombo

La 'influencer' es una gran apasionada de los vaqueros en su día a día y prueba de ello son las infinitas ocasiones en las que los convierte en la pieza angular de sus looks de calle. 'Flare', acampanados, pitillo, de corte recto, abotonados... en su armario no faltan las siluetas que son máxima tendencia y por ello no ha dudado en incorporar los vaqueros cargo este 2023, tal y como demostraban algunas de las últimas imágenes que compartía en Instagram.