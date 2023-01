María Pombo abrigo de Mango

El abrigo, de pelo, corte recto y holgado, y largo hasta la cintura, es de Mango. No tiene detalle que no se pueda destacar la prenda de la firma catalana. Es original, muy poco visto teniendo en cuenta los abrigos que más se llevan en la actualidad, con los plumas oversized a la cabeza, es estiloso a más no poder y, encima, tiene pinta de ser muy calentito —está rematado con forro interior—.