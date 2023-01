Hemos encontrado el pantalón efecto cuero más cómodo (en rebajas), gracias a María Pombo

“Puede que estos sean los pantalones que más use. Encima tienen goma y se adaptan muy bien a mi nueva tripita”. Este pantalón de estilo cargo de Name the Brand, firma fundada por la propia ‘influencer', es ideal si buscas un diseño efecto cuero en la versión más cómoda. Su cintura de goma elástica es perfecta para embarazadas y no embarazadas que buscan la comodidad más absoluta.