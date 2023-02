El jersey 'sporty' más pedido de Instagram es el de María Pombo

El 'street style' y nuestras tiendas lo dicen todo. Los diseños de punto, como el vestido viral de Zara, y los looks de chándal ya forman parte de nuestras propuestas diarias. Puede que, anteriormente, solo formaran parte de looks de andar por casa o para ir al gimnasio. Sin embargo, ahora no hay más que observar a nuestro alrededor para darnos cuenta que este tipo de prendas ya forman parte de nuestro fondo de armario diario. No concebimos ya vivir sin este tipo de prendas y así nos lo ha demostrado María Pombo.