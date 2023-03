5 tendencias que debes tener en el radar si buscas el look de invitada perfecto

Primavera es sinónimo de bodas, comuniones y una infinidad de eventos y aunque esta época no ha hecho más que empezar, ya estamos pensando en todo tipo de looks que nos valgan para las diferentes ocasiones. Nuestras tiendas favoritas han sido las encargadas de adelantarnos cuáles van a ser las tendencias más vistas de este año (y todas ellas nos han conquistado). A pesar de que también predominan otras prendas y accesorios completamente atemporales, a todas nos gusta estar al corriente de las últimas modas. Y estas son las que tienes que tener en cuenta para tus próximas ocasiones especiales, para lucir el look de invitada perfecto: