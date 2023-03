Estos son los accesorios que llevan las mujeres estilosas de más de 40 años

A estas alturas, todas sabemos la importancia que tienen los accesorios a la hora de vestir. Cuando pensamos en cómo queremos que sea nuestro estilo, no solo hay que elegir un vestido que nos siente bien, los jeans que mejor se ajusten a nuestra figura, o qué blazer se ha ganado nuestro corazón (y nuestro fondo de armario). También qué complementos son los que mejor van en cada ocasión. Nos referimos no solo a bolsos o zapatos sino a detalles ideales como una joya, un pañuelo, un bonito reloj, un sombrero o unas gafas de sol. Accesorios capaces de darle un plus a nuestro look y que puedan marcar la diferencia, porque no es lo mismo cuando se tienen 20 años que cuando se tienen 40. Cuando atravesamos esta década, no solo tenemos más claro cuál es nuestro estilo y cómo sacarle partido, sino también qué accesorios sacarán a relucir la mejor versión de nosotras mismas.