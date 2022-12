Este es el vestido de firma española con efecto 'cintura de avispa' perfecto para bodas de invierno, palabra de Ana Boyer

Tras disfrutar de las Maldivas en compañía de Tamara Falcó y su madre, Isabel Preysler, Ana Boyer se ha ido de boda este fin de semana y como no podía se de otra manera ha compartido con sus seguidores algunos detalles de la celebración. Entre ellos, el look elegido. Dejando de lado el terciopelo o las lentejuelas, propios en este tipo de citas invernales, la 'it girl' española se ha enfundado en un perfecto vestido de corte midi con estampado pavo real que combina tonos azules, verdes y negro, atractivo escote en V, mangas con fruncidos en los hombros y detalle estilo fajín que consigue un efecto visual de cintura de avispa realmente favorecedor junto a la lazada a tono que anuda en la parte delantera.