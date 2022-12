Ana Boyer combina el vestido más original de Zara con las zapatillas que arrasan entre las ‘influencers'

Pese a que en invierno son las botas las que reinan en las calles, las zapatillas también ocupan un lugar privilegiado, y no es de extrañar. Este calzado ofrece comodidad y confort, es máxima tendencia y además combina a la perfección con todo tipo de looks, incluso con aquellos 'outfits' de fiesta. Ana Boyer lo sabe bien y por eso no duda elegir sus ‘sneakers’ favoritas para llevar con faldas, vestidos o cualquier propuesta de noche.