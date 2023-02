¿Cita romántica? Prueba con este vestido de Mango, para el 14 de febrero o cualquier otro día

Se trata, entonces, de un vestido midi confeccionado en tejido de guipur y encaje, el inesperado 'rey' de las pasarelas en las colecciones de otoño/invierno 2022-2023 y cuyo color más habitual es el negro. Así lo han elegido nombres como Saint Laurent, Gucci o Dior, en cuyas colecciones no faltan creaciones de este tipo y que, por ende, acaban llegando de forma masiva a las 'red carpets' de todo el mundo. Entre algunas de las que lo han elegido para sus looks están Chiara Ferragni, Olivia Palermo y Kylie Jenner, a quien no se le pasa probar ni una sola tendencia en cuestiones de moda.