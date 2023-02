Estos botines de Mango quedan genial con unos vaqueros ajustados, palabra de Paula Echevarría

Puede que seas de las que piensa que no hay nada como las zapatillas para el día a día, pero no nos negarás que, de vez en cuando, tu cuerpo te pide subirte a unos tacones. Ojo, no hablamos de incómodos zapatos con tacón de aguja, nos referimos a algún modelo más moderado como a los que últimamente se ha pasado la reina Letizia. Y si es en formato bota que ofrece mayor sujeción al pie, mucho mejor.