Mango tiene unos vaqueros con los que Paula Echevarría es capaz de resolverte cualquier look

Si preguntáramos a qué prenda recurre la gente cuando necesita algo rápido con lo que resolver un look, probablemente un porcentaje muy alto de personas tendría muy clara la respuesta porque diría de inmediato que un par de vaqueros. No hay un mal día que unos jeans no puedan levantar porque puedes combinarlos bien con un jersey de punto y unas botas para un día en el que requieres algo calentito e informal, bien con un top y unos tacones cuando buscas algo más sofisticado o, por el contrario, algo más estándar para una jornada de oficina como puede ser un mix de camisa y blazer. En cualquiera de las tres vertientes funciona. Y no solo en esas, también en las que simplemente estás buscando algo cómodo con lo que aguantar una jornada todoterreno. Aquí, amigas, el denim no tiene rival.