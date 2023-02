El vaqueros de pinzas de Zara de Amelia Bono que favorece a todas las tallas

Hay prendas que nunca están de más en el armario. Opciones que puedes comprar ahora y llevar sin parar durante todo el año, que no entienden de estaciones y que son un acierto más allá de la temporada, la silueta o la edad. Una buena chaqueta denim, una camisa con estampado de rayas, una clásica camiseta en color blanco... Y, cómo no, un vaquero. Gracias a este tipo de pantalones de mezclilla podemos crear infinidad de looks, propuestas que pese a la sencillez pueden resultar realmente atractivas y la última elección de Amelia Bono es la prueba que lo ejemplifica.