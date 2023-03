El vestido más bonito de Zara cuesta 15,99 euros

Pocas prendas sientan mejor y son más funcionales que los 'little black dress'. Sí, nos referimos a esos vestidos que toda mujer debe tener sin excepción en su armario. Vestidos que podemos llevar al trabajo, para salir de fiesta o, simplemente, en el día a día. Los vestidos negros son la pieza más atemporal y femenina de nuestro guardarropa y, como tal, hacerse con uno nunca es suficiente. Por eso, cuando encontramos uno que, de verdad, sienta de maravilla y es súper ponible, no tenemos ningún problema en comprarlo aunque no sea el único que tengamos en casa. Es una inversión que nunca, nunca, puedes dejar pasar.