Esta primavera vuelve el tejido crochet con este vestido de Mango

Sea como fuere, nuestros deseos siempre son órdenes. Y aunque esta bajada de temperaturas no nos deja mucho pensar en el buen tiempo, nuestras tiendas 'low cost' están haciendo todo lo posible para que no perdamos la ilusión y la motivación. Porque, aunque no lo creamos, el calorcito está más cerca que nunca y debemos estar preparadas para enfrentarnos a él con todo nuestro estilo.