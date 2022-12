Los vaqueros que favorecen a todas las tallas son de firma española y ya están en el armario de Lucía Bárcena

Apuesta segura a la hora de crear looks de carácter informal para el día a día, pero también opciones festivas, tal y como demostraba recientemente Rocío Osorno. El pantalón vaquero es esa prenda imprescindible que no puede faltar en ningún armario femenino, sea cual sea tu edad, cuerpo o estilo. Quizás por ello dar con el que más se adapte a tus gustos y necesidades sea una tarea tan compleja y cuando conseguimos encontrar (por fin) unos 'jeans' que cumplen con estos requisitos nuestro radar 'fashionista' se activa casi de forma instantánea. Y precisamente eso es lo que ha sucedido después de ver a Lucía Bárcena y sus nuevos vaqueros 'made in Spain'.