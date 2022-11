El 'total look' de Lucía Bárcena que solucionará cualquier evento

La clave del éxito está en apostar por tendencias con las que te sientas cómoda y, por supuesto, ideas que tengan alguna conexión con tu armario diario. Y es que ahora los looks de invitada no tienen que ser complicados y extravagantes, más bien, serán aquellos que por su elegancia y minimalismo puedan adaptarse a cualquier fiesta o evento, o a un día de oficina. Así son los looks que triunfan y, de hecho, así lo están demostrando los trajes o 'total looks' en todas sus versiones, colores y texturas.