El truco maestro de las expertas en moda para llevar medias en invierno

Si hay algo que caracteriza a este otoño/invierno, es el gusto por lucir piernas. Y es que, con la tendencia ‘no pants’ y las minifaldas tableadas al más puro estilo ‘college’, como grandes protagonistas de la temporada, parece que toca desafiar a las bajas temperaturas. Probablemente, lo primero que te plantearas al leer esto sea: «ya podían haberse puesto de acuerdo para que triunfaran en verano». Sin embargo, la moda es caprichosa y la pasarela soberana, así que, parece que no nos queda otra, al menos, si queremos ir a la última. Por supuesto, congelarse no es una opción, así que, las expertas en moda se las han ingeniado para no tener que renunciar a estos ‘must’. Así que, al igual que han proclamado que ahora es súper ‘cool’ lucir las bailarinas y merceditas con calcetines, han creado un método para hacer que las medias sean mucho más calentitas. Si hacemos caso a la infinidad de vídeos que recorren redes sociales, como TikTok o Instagram, la clave parece ser recurrir a los modelos térmicos en color ‘nude’ para, después, poner encima una media normal. De esta forma, parecerá que no llevas nada debajo y conseguirás mantener a raya el frío.