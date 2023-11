El truco infalible (y súper ‘cool’) de las expertas en moda para llevar las bailarinas en invierno

Una de las primeras en ‘abrirnos los ojos’ y demostrar que esta mezcla no sólo era posible, sino súper ‘cool’, fue Pernille Teisbaek. Ella es, quizás, uno de los nombres más reputados de la industria y sus dictados sientan (casi) cátedra en materia ‘fashion’. Así que, no es de extrañar que, al verla a ella lucir este ‘mix’ de bailarinas con calcetines, sean muchas las que se han animado a seguir sus pasos. Además, no podemos dejar de apuntar que, en su caso, ella luce el clásico modelo bicolor de Chanel –eso sí, en versión metalizada– lo que supone todo un ‘plus’ inspiracional.