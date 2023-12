Las ‘influencers’ rompen una de las normas clave de la moda: así llevan ahora las medias negras

Las medias son, seguramente, uno de los complementos más controvertidos de toda la industria de la moda. Además, parece que con ellas no hay término medio: o las amas o las odias. Además, mientras que los llamados ‘panties’ de cristal –es decir, los que emulan a una segunda piel– han quedado relegados casi al obstracismo y son considerados poco menos que la ‘antitendencia’, los diseños en absoluto color rojo se imponen como uno de los ‘must’ de la temporada. Esto hace que el manual de uso de esta prenda no sea nada sencillo. Una de esas reglas no escritas era la que dictaba que los modelos en negro debían ser más o menos velados, restringiendo los diseños tupidos a situaciones muy concretas. Sin embargo, a tenor de lo que hemos podido ver en el ‘street style’, parece que las tornas están cambiando y que, ahora, el riguroso ‘total black’ se impone. Al menos, esa parece ser la apuesta de iconos de la talla de Chiara Ferragni.