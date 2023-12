El trucazo de Jennifer Lopez para parecer más alta cuando llevas pantalones anchos

Sabemos que es un drama de estilo que sufren todas las mujeres que miden menos de 1,65 centímetros. Encontrar unos pantalones que te queden bien puede resultar ser una misión imposible. Estamos seguras de que crees que existe un complot global y mundial en las marcas de moda que solo diseñan pantalones para las chicas altas. El problema es que las que no son de piernas infinitas se pasan la vida recortando bajos o arrastrándolos y destrozándolos. Porque en muchos casos no vale ni con unos buenos tacones para que no ocurra esto.