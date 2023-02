Ni vaqueros, ni pitillos, ni culotte, así son los pantalones que, según Jennifer Lopez, más favorecen a las chicas con curvas

Y es que, como decíamos antes, a la cantante no se le escapa ni un detalle a la hora de crear sus estilismos. Por ello, J.Lo ha sabido elegir el 'beauty look' más adecuado para este look tan urbano y, de nuevo, la comodidad (sin renunciar al estilo) ha vuelto a ser su prioridad. Por ello, lució un rostro muy natural cono efecto "no make up" y una coleta alta 'wet', con la que también consigue sumar unos centímetros más de altura.