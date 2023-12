Estos tops de Zara resolverán todos tus ‘looks’ navideños

Pese a que para Mariah Carey –y cada vez más gente– la temporada festiva comience el 1 de noviembre, lo cierto es que es ahora cuando podemos hablar oficialmente de la Navidad. Con estas fechas tan especiales a la vuelta de la esquina, lo más probable es que ya estés inmersa en toda una oleada de cenas con familares, comidas de empresa y quedadas con amigos (a los que, en muchos casos, hace siglos que no ves). Si no quieres complicarte la vida, lo más fácil es apostar por unos pantalones o una falda básica y combinarlos con un top que sea especial. Y cuando decimos especial, no hace falta que recurras a las clásicas lentejuelas, basta con que tenga la dosis justa de sofisticación que aporte, por así decirlo, ese halo navideño. Para que no tengas ninguna duda sobre a qué nos referimos, hemos seleccionado cinco tops de Zara que cumplen a la perfección con esa función. Así que, toma nota, porque estos son las piezas que no pueden faltar en tus ‘looks’ para celebrar los que serán los últimos días del año.