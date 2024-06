El top lencero de Zara que arrasa en ventas por 'culpa' de Rocío Osorno

Sin descanso no deja de crearnos necesidades con todo lo que aterriza en Zara. Es una completa fuente de inspiración y, a través de sus redes sociales, nos demuestra que es posible encontrar una pieza que nos conquiste por sus pequeños detalles. Y es que ahora que somos defensoras de crear looks más básicos, a partir de un completo fondo de armario, nos cuesta mucho más decidirnos a la hora de comprar una prenda de colección. Pues bien, Rocío Osorno la ha encontrado y, te aseguramos, se convertirá en la pieza que vestirá nuestros looks románticos de verano.