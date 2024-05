Rocío Osorno agota este conjunto de Zara: apúntate a la lista de espera porque volverá

Puede que esta semana, si te decimos Rocío Osorno, lo primero que te venga a la mente sea la polémica que ha surgido con su ‘ex’, el diputado andaluz por VOX, Coco Robatto. Por si no te has enterado, te hacemos un breve resumen: Bárbara Lobato, su pareja hasta el momento, ha anunciado su ruptura vía Instagram afirmando que Coco mantenía una «doble vida», y que «tiene a la vez una relación estable desde hace meses con otra chica. Ella no sabe de mi existencia, al igual que yo no sabía de la de ella». Por supuesto, todo esto ha terminado salpicando a la ‘influencer’, que ha tenido que salir del paso para aclarar que ella no era «la otra».