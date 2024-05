Rocío Osorno hace público su enfado: «No puedo más con esta situación»

Lo que explica es una realidad irrefutable: basta darse un paseo por plataformas de venta del llamado ‘ultra fast fashion’ para corroborar que no le falta ni un ápice de razón. De hecho, no es la primera ni la última en enfrentarse a este tipo de plagios. Según explica en el vídeo, sus tejidos tienen una calidad excepcional y, evidentemente, no pueden compararse con las copias, pero aún así, es algo que les afecta muy negativamente. Además, tal y como cuenta, esas "falsificaciones" se ponen a la venta, incluso, antes que su propia colección. Por eso, harta de esta situación, ha tomado una decisión tajante: «ya no me voy a quedar parada. He abierto en mi empresa un departamento jurídico y vamos a meprender medidas legales contra fabricantes y distribuidores». De esta forma, pretende luchar contra este tipo de copias que producen en su firma un «daño irreparable».