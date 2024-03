Este es el traje estampado de invitada que Rocío Osorno ha puesto de moda en primavera

Si tienes un evento o boda los próximos meses y no sabes qué look escoger, Rocío Osorno tiene la solución. La influencer sevillana se ha convertido en una experta en looks de invitada y conoce al detalle cuáles son las tendencias del momento, nos descubre piezas que parecen de lujo en nuestras tiendas ‘low cost’ y, por si todo esto fuera poco, encuentra diseños de ensueño que logran superar todas nuestras expectativas.