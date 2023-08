Rocío Osorno estrena el vestido de Mango que buscarán las invitadas

Si tienes un evento o boda en septiembre seguro que andas buscando desde hace ya algunas semanas el look para el evento en cuestión. Y aunque lo estás intentando por todo los medios, parece que ahora mismo no hay vida más allá de ‘Barbie’. Nos está costando mucho dejar a un lado este dulce color, para centrar nuestra atención en otros colores o diseños que no vayan tanto con esta tendencia.