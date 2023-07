Rocío Osorno transforma este vestido de Zara al más puro estilo 'Barbie' invitada

La 'influencer' experta en looks de invitada no ha dudado en colarse en nuestra tienda 'low cost fav' para hacerse con una idea de invitada al más puro estilo ‘Barbie’. ¿Cuál ha sido su sorpresa? Algo que a nosotras nos ha pasado y seguro que a ti también con este vestido de la colección de invitadas de Zara. A simple vista, ha sentido que no era un diseño muy favorecedor o, al menos, que era un diseño difícil de entender y adaptar por el corte . Sin embargo, ella como ha demostrado en numerosas ocasiones, no se rinde y la experta ha sentido la necesidad de buscar alternativas para encontrar la forma más favorecedora. ¡Y lo ha conseguido!