Este es el vestido de Zara que está a punto de agotarse por 'culpa' de Rocío Osorno (pero tenemos alternativas)

Vestido vaquero y primavera es inevitable que no nos preguntemos de dónde es y cuál es exactamente el modelo que lleva. El vestido, tal y como esperábamos, es de la nueva colección de Zara, pero lo que también esperábamos es que estuviera a punto de agotarse. Se trata del modelo Z1975 midi denim y nos encanta porque nos da la opción de añadir un cinturón y cambiar por completo el vestido. ¿Ya no quedan unidades de tu talla? No te preocupes porque en Zara podemos encontrar otras alternativas con las que podrás recrear el look y defender el tejido vaquero.