Rocío Osorno estrena el vestido blanco más fresquito y cómodo que llevaremos en verano

Rocío Osorno se ha convertido en todo un icono de estilo, y además de ir siempre a la última, no deja escapar ni una sola oportunidad para tener todas las tendencias en sus manos y encontrar tesoros para hacerlos suyos. La empresaria e influencer sevillana ha posado con un vestido ideal para meterlo en tu maleta de vacaciones, un diseño largo cruzado en color blanco con bordados de la firma IKKS. Un look de gasa de inspiración bohemia realzado con encaje y guipur a juego y que ella lo combina con accesorios dorados, lo que le permite jugar con diferentes estilos y tendencias. Y no nos extraña que desate pasiones ya que tiene todo para ser el vestido que no nos quitaremos en todo el verano, ¿verdad?