El conjunto de Zara de Rocío Osorno que grita verano y se agota por minutos

Pues bien, Rocío Osorno como auténtica experta en descubrir novedades y como fan absoluta de todo el mundo Inditex, nos lo pone cada vez más fácil. La ‘influencer’ sevillana no hay semana que no falle a su firma ‘low cost’ de referencia y nos ayuda a hacer repaso de tendencias a través de las prendas que ficha entre sus novedades. Ella como fan incondicional de Zara encuentra cada nueva semana piezas que superan a lo visto anteriormente y, si has llegado a pensar que tu armario de verano estaba ya completo, Rocío Osorno viene una semana más para hacernos pensar todo lo contrario.