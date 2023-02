El top bustier de Zara con el escote más favorecedor que triunfará entre las invitadas

Esta temporada de invitadas no va a estar protagonizada por los vestidos. Es algo que ya hemos interiorizado y que nos ha llevado a buscar ideas muy diferentes a las que veníamos viendo en los últimos tiempos. Pero eso no significa que no destacará ningún vestido, sino que habrá una selección que lo hará por los pequeños detalles. Cualquier evento de primavera no arrasará por ser un vestido o un dos piezas, lo hará por los pequeños detalles, es decir, por su escote.