El vestido floral de Tamara Falcó que alargará al máximo el verano

Cecilia Franco

El estilo de Tamara Falcó es uno de los más seguidos y deseados. A través de su Instagram, además de mostrar sus aficiones, nos descubre algunos de los tesoros que alberga su armario y que, por consiguiente, levanta pasiones. De hecho, con su último post nos ha dejado claro que los diseños de estampado floral continuarán en nuestro armario durante el entretiempo.

Una de las razones por la que no deseamos que termine la temporada de buen tiempo es por no querer abandonar los colores, los estampados florales y las prendas fresquitas. Sin embargo, ya no tenemos motivos para pensar en ello. Ahora los colores permanecen en nuestro armario o al menos permanecen bajo nuestros límites. De hecho, es que nos hemos propuesto alargar al máximo el verano a través de estos alegres diseños, tal y como están haciendo las expertas. ¿Te animas?

El verano puede durar un poco más, tan solo hay prestar atención a nuestro armario y saber adaptar y alargar en el tiempo la vida de todos estos diseños. Una cuestión que nuestras expertas en moda han tenido claro desde el primer momento, y así lo han demostrado.

"Echando de menos el verano", pero adaptándonos. Tan solo hay que echar un vistazo al Instagram de Tamara Falcó, a su esencia y estilo para entender que las flores se quedan eternamente en nuestro armario para alegrarnos los días. En la colección que ha lanzado Tamara Falcó junto a Pedro del Hierro ha demostrado su apuesta por los colores más atrevidos y los clásicos estampados. Pero, en su último post, ya nos ha dejado claro que al menos durante el entretiempo vamos a querer llevar prendas como la que propone.

Solo el estampado nos ha fascinado. Y aunque no podemos ver la prenda al completo, nuestro espíritu rastreador nos ha llevado hasta ella. Se trata de un vestido y pertenece a la firma Dôen. Un diseño de estampado floral en tono azul, de corte fluido y detalle paneles que hará que sueñes con un verano eterno. Este vestido de mangas abullonadas será todo lo que necesitará tu armario para superar el final de la temporada estival y el inicio de un entretiempo repleto de flores sin límites. ¡'Flower power'!