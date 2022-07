Tamara Falcó te salva un look para ir a la oficina en vaqueros en solo dos minutos

Para la presentación ante la prensa del documental de Netflix La marquesa sobre su vida, la hija de Isabel Preysler ha tirado de básicos conformando un elegante estilismo que podemos replicar en casa fácilmente.

Julia García

La marquesa, el esperadísimo docu-reality que nos acerca un poco más a la vida de Tamara Falcó está a punto de ver la luz y a nosotras ya no nos quedan uñas que mordemos para llevar mejor la espera. Y más después de que se haya hecho público el tráiler en el que se ve cómo en los distintos capítulos se tratan temas como su faceta de influencer, sus ganas de abrir un restaurante propio e incluso sus planes de boda con Íñigo Onieva. "Lo que a algunos les podría parecer una vida de película, para mí no deja de ser lo más normal del mundo", dice la protagonista del show en un momento del vídeo.

Pero mientras llega el 4 de agosto en el que por fin podremos disfrutar del show, la hija de Isabel Preysler no ha perdido el tiempo y ha participado en la presentación oficial ante la prensa del programa en las oficinas que Netflix tiene en Madrid. Un momento muy importante para la diseñadora, chef y colaboradora de El hormiguero para el que no creas que ha optado por un look ultrasofisticado sino todo lo contrario ya que la comodidad y la practicidad han sido las que han reinado.

Su apuesta ha sido por el minimalismo combinando unos vaqueros de corte recto en azul lavado clásico con un top negro de escote asimétrico y una blazer blanca y no podía haberle salido mejor el juego.

Tamara Falcó no ha dudado en tirar de básicos con este trío de ases porque sabe que siempre funciona. Y así ha sido también en este caso porque no ha necesitado más que unos zapatos tipo peeptoes oscuros y unos pendientes de oro a juego con un par de cadenas finas rodeando su cuello para completar un estilismo tan sencillo como efectivo.

Eso sí, para añadir un toque diferencial, hay un elemento en el conjunto con el que la fundadora de TFP no ha podido evitar poner la nota de color con el bonito azul cielo del coronado como 'it bag' de la temporada, el bolso brazalete de Loewe.

Una fórmula casi matemática sin margen de error la de unir unos jeans con tonos clásicos y versátiles a más no poder como el blanco y el negro que cualquiera de nosotras podemos replicar en casa para acudir un día a la oficina no solo en verano, también en cualquier época del año si cambiamos el calzado por uno cerrado para los meses de frío o si el top lo alternamos con un suéter de punto.