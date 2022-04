Este es el bolso brazalete de Loewe por el que suspiran las 'insiders' (y que Victoria Federica ya tiene)

Llamado a ser uno de los bolsos más virales del 2022, este divertido diseño 'pouch' aúna varias de las tendencias de la temporada. ¡Directo a nuestra lista de deseos!

Lo vimos por primera vez el pasado octubre durante la Semana de la Moda de París y, desde entonces, este bolso brazalete de Loewe no ha dejado de sumar fans. Hiperrepetido en el 'street style' de las capitales de la moda, este curioso accesorio ya ha conquistado los vestidores de algunas de las mujeres con más 'likes' y se ha colado en las listas de deseos de todas las amantes de la moda. Por eso tienes que tenerlo en tu radar esta temporada.

Se trata de un 'pouch' plisado y con forma tubular que la firma capitaneada por Jonathan Anderson presentó en su aplaudido desfile de primavera/verano 2022 (el mismo que incluía armaduras esculturales y zapatos que llevaban por tacón una rosa, un pintaúñas, una vela de cumpleaños o un huevo).

Elaborado en piel de napa y rematado por placas de metal circulares en cada extremo, su patrón permite llevarlo como un bolso 'baguette' añadiéndole un asa corta; sin embargo, la manera más 'cool' de lucirlo es a modo de pulsera en la muñeca, tal como hicieron las modelos sobre la pasarela, cuyos pasos han seguido las prescriptoras de moda.

Una de las primeras en presumir de este bolso ha sido Victoria Federica. Al igual que su madre, la infanta Elena, y su abuela, la reina emérita Sofía, la primera 'influencer' de la Casa Real española es una gran coleccionista de los complementos de esta marca de española (propiedad del conglomerado de lujo francés LVMH desde 1996), algo que hemos podido comprobar en sus apariciones públicas más recientes.

Como no podía ser de otra forma, el diseño que nos ocupa hoy lo estrenó precisamente para asistir al último 'show' de Loewe, acompañada de su padre, Jaime de Marichalar, y con un look urbano que acaparó los flashes desde el 'front row'.

El bolso en cuestión se vende en la web y las boutiques de la enseña por 1.100 euros y, más allá de su espíritu juvenil y divertido, promete ser una de las piezas más virales del año porque aúna dos de las tendencias más importantes en la materia: los colores potentes (está disponible en verde, azul, amarillo...) y el tamaño XS.

Y es que, lo que podría parecer un inconveniente por reducir al mínimo su función práctica es, en realidad, su punto fuerte: esta temporada, cuanto más pequeño sea el bolso, mayor será su impacto. De ahí que el director creativo de Loewe proponga combinar varios 'pouchs' en un solo look o, incluso mezclarlos con otros modelos de la casa.

Al fin y al cabo, el fenómeno 'double bag', que consiste básicamente en llevar dos bolsos al mismo tiempo, está en plena ebullición: también lo han subido a la pasarela firmas como Chanel y lo hemos visto en series de referencia como 'And just like that' (el reboot de 'Sexo en Nueva York') o 'Emily en París'. De esta forma puedes llevar todas tus cosas en un cómodo 'tote bag'... y dejar que tu bolso 'pouch' atrape todas las miradas.