¿Boda en otoño? Cópiale el conjunto a Tamara Falcó

En su regreso a El hormiguero, la hija de Isabel Preysler ha estrenado un dos piezas formado por blusa y pantalón que te convierte automáticamente en la perfecta invitada.

Julia García

El hormiguero ha vuelto a la pequeña pantalla y eso significa que junto a Pablo Motos han regresado también sus habituales colaboradores. A Nuria Roca ya vimos lo bien que le había sentado la rentrée hace unos días con un look a todo color de esos que tanto nos gustan, pero echábamos de menos también las elecciones de Tamara Falcó en el plató, ya que siempre consigue sorprendernos con sus acertados estilismos.

Para este regreso tras las vacaciones, la diseñadora y chef ha preferido ir sobre seguro al aparecer con un conjunto de la nueva colección que ella misma ha creado de la mano de Pedro del Hierro. Un dos piezas en jacquard sobre un atractivo fondo turquesa que está formado por un pantalón acampanado de silueta crop que cuenta con abertura en el bajo y que está acompañado de una chaqueta cruzada que termina en un lazo a la cintura y lleva los hombros marcados.

Ambas partes se venden por separado –169 euros el pantalón y 269 euros la blazer– y, como decíamos, forman parte de esta segunda serie de prendas que, bajo su sello TFP en colaboración con la firma capitaneada por Nacho Aguayo, ha lanzado Tamara Falcó inspirándose en su propia vida como marquesa y en sus lugares más especiales, tales como el barrio de Salesas en el que reside, el palacio de El Rincón que perteneció a su padre o su casa familiar en la que hasta hace poco vivió junto a su madre Isabel Preysler.

El conjunto ha resultado perfecto para participar en la tertulia de actualidad de la temporada del show pero no hay dudas de que, dadas sus características, se plantea como una opción 10 para acudir como invitada a una boda de otoño.

Y hablando de bodas, el presentador del programa aprovechó la presencia de Tamara Falcó para preguntarle por una de las cuestiones más comentadas de los últimos días sobre su relación con Íñigo Onieva. "Esta semana se está hablando en todas partes sobre si te casas o no te casas", dijo Pablo Motos en referencia a los rumores que han aparecido tras la emisión del documental de Netflix La marquesa.

"A mí no me lo han pedido aún", respondió la que fuera ganadora de Masterchef Celebrity justo antes de decir que ella no va a ser quien se lance a pedir matrimonio a su novio. "No, eso no va a suceder. Yo soy muy clásica para eso", afirmó.