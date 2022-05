Tamara Falcó ha encontrado la blazer que mejor queda con jeans

Encuentra en las americanas de colores el truco de estilo de las que más saben de moda.

Cecilia Franco

El armario primavera-verano de Tamara Falcó está siendo todo un descubrimiento. En su viaje a Islas Filipinas ha adelantado alguna que otra propuesta estival y ha sido la premisa de todo lo que luciremos durante toda la temporada. Pero ahora que ya está de vuelta, sabe que esta primavera tu look de jeans va a pedir a gritos esta blazer.

Teníamos una ligera idea de lo que la temporada pediría, pero siempre aparece algún que otro diseño con una esencia especial que logra proclamarse como la prenda más deseada del momento. Podemos decir claramente que no imaginamos una primavera sin nuestra colección de americanas, pero queremos hacer especial mención al diseño que nos ha descubierto la marquesa de Griñón en su último post.

Y es que todo lo que hemos aprendido en los últimos meses es que los colores más vivos van a protagonizar nuestros looks y que si la falda amarilla que nos propuso hace unos días va a alegrar nuestros días, la colección de blazers no puede ser menos.

De hecho, es que este diseño es la alternativa perfecta que andábamos buscando para descontar los días de verano. Porque, efectivamente, con este tipo de prendas podremos crear looks a capas con vestidos de nueva temporada que llevaremos todo el verano. Pero también podremos crear un 'lookazo street style' con unos jeans campana, tal y como ha hecho Tamara Falcó.

Tan solo necesitamos unos jeans acampanados, camisa de rayas y la blazer que protagonizará la temporada al completo. Su color naranja repleto de energía positiva, convierte a este diseño en la prenda de la primavera que andabas buscando. Este diseño pertenece a la firma Avellaneda, y su corte 'oversize' cruzado confeccionado en España ofrece la posibilidad de crear cientos de ideas con una sola prenda.

Tienes la oportunidad de encontrar en la firma el pantalón de traje a juego, si prefieres crear el 'total look' de invitada, o simplemente incluir esta blazer en un look con jeans, vestido o dos piezas y desbordar pura primavera con el color más buscado del momento. Encuentra en las americanas de colores el toque primaveral más favorecedor que tus looks de oficina o del día a día necesitan.